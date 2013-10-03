东南亚股市：菲律宾股市跳涨2.7%，泰国股市近持平

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANP 406.07 0.48 +0.12 -4.25 424.10 指数 U> 新加坡 3152.58 -28.92 -0.91 -0.46 3167.08 马来西亚 1770.35 1.32 +0.07 +4.82 1688.95 泰国 1408.99 0.80 +0.06 +1.23 1391.93 印尼 4387.60 41.71 +0.96 +1.64 4316.69 菲律宾 6362.26 164.42 +2.65 +9.45 5812.73 越南 494.39 2.15 +0.44 +19.50 413.73 (完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。