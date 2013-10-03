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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 18:49 BJT

东南亚股市：菲律宾股市跳涨2.7%，泰国股市近持平

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                           来     
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 汤森路透东南亚  <.TRXFLDANP   406.07     0.48    +0.12    -4.25   424.10
 指数            U>                                               
 新加坡                       3152.58   -28.92    -0.91    -0.46  3167.08
 马来西亚                     1770.35     1.32    +0.07    +4.82  1688.95
 泰国                         1408.99     0.80    +0.06    +1.23  1391.93
 印尼                         4387.60    41.71    +0.96    +1.64  4316.69
 菲律宾                       6362.26   164.42    +2.65    +9.45  5812.73
 越南                          494.39     2.15    +0.44   +19.50   413.73
 (完)
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