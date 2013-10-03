东南亚股市：穆迪上调菲律宾评级提振股市上涨，泰国与印尼亦收高

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANP 409.74 3.67 +0.90 -3.39 424.10 指数 U> 新加坡 3144.79 -7.79 -0.25 -0.70 3167.08 马来西亚 1771.37 1.02 +0.06 +4.88 1688.95 泰国 1429.18 20.19 +1.43 +2.68 1391.93 印尼 4418.64 31.04 +0.71 +2.36 4316.69 菲律宾 6387.65 25.39 +0.40 +9.89 5812.73 越南 492.30 -2.09 -0.42 +18.99 413.73 (完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。