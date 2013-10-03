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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 18:47 BJT

东南亚股市：穆迪上调菲律宾评级提振股市上涨，泰国与印尼亦收高

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                           来     
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 汤森路透东南亚  <.TRXFLDANP   409.74     3.67    +0.90    -3.39   424.10
 指数            U>                                               
 新加坡                       3144.79    -7.79    -0.25    -0.70  3167.08
 马来西亚                     1771.37     1.02    +0.06    +4.88  1688.95
 泰国                         1429.18    20.19    +1.43    +2.68  1391.93
 印尼                         4418.64    31.04    +0.71    +2.36  4316.69
 菲律宾                       6387.65    25.39    +0.40    +9.89  5812.73
 越南                          492.30    -2.09    -0.42   +18.99   413.73
  (完)
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