东南亚股市：多数收盘下挫，尾盘买兴推高泰国股市

路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周三收盘多下滑，因亚洲疲软打压风 险资产胃纳，大型企业和金融类股跌势拖累新加坡、马来西亚和印尼股市 跌至近一周最低收位。 新加坡海峡时报指数 跌0.4%，至3288.52，缩减上两个交易 日的涨幅。印尼股市 下滑0.4%至4,835.44，尾随地区跌势，周二 该市场休市。 CIMB分析师对印尼的评级保持“加码”，维持印尼股市的目标仍为5, 100。 马来西亚股市 跌0.6%至1,646.22。 新加坡吉宝企业 跌1.1%，此前该公司丢掉了价值12亿美元 的订单。 泰国股市 盘中区间波动，收盘上扬0.13%至1,578.70，为19年 收盘新高。菲律宾股市 下跌0.15%报6,776.56，越南股市连续第二 日下跌，下挫0.5%。(完) 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 444.71 -1.02 -0.23 +4.86 424.10 指数 > 新加坡 3288.52 -14.50 -0.44 +3.83 3167.08 马来西亚 1646.22 -10.32 -0.62 -2.53 1688.95 泰国 1578.70 2.02 +0.13 +13.42 1391.93 印尼 4835.44 -18.87 -0.39 +12.02 4316.69 菲律宾 6776.56 -9.86 -0.15 +16.58 5812.73 越南 473.18 -2.16 -0.45 +14.37 413.73