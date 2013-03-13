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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 18:51 BJT

东南亚股市：多数收盘下挫，尾盘买兴推高泰国股市

路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周三收盘多下滑，因亚洲疲软打压风
险资产胃纳，大型企业和金融类股跌势拖累新加坡、马来西亚和印尼股市
跌至近一周最低收位。
    
    新加坡海峡时报指数 跌0.4%，至3288.52，缩减上两个交易
日的涨幅。印尼股市 下滑0.4%至4,835.44，尾随地区跌势，周二
该市场休市。
    
    CIMB分析师对印尼的评级保持“加码”，维持印尼股市的目标仍为5,
100。
    
    马来西亚股市 跌0.6%至1,646.22。
         
    新加坡吉宝企业 跌1.1%，此前该公司丢掉了价值12亿美元
的订单。
    
    泰国股市 盘中区间波动，收盘上扬0.13%至1,578.70，为19年
收盘新高。菲律宾股市 下跌0.15%报6,776.56，越南股市连续第二
日下跌，下挫0.5%。(完)
      
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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                                  价                                
                                                                       
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   444.71    -1.02    -0.23    +4.86   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3288.52   -14.50    -0.44    +3.83  3167.08
 马来西亚                       1646.22   -10.32    -0.62    -2.53  1688.95
 泰国                           1578.70     2.02    +0.13   +13.42  1391.93
 印尼                           4835.44   -18.87    -0.39   +12.02  4316.69
 菲律宾                         6776.56    -9.86    -0.15   +16.58  5812.73
 越南                            473.18    -2.16    -0.45   +14.37   413.73

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