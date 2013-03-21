东南亚股市：菲律宾和新加坡股市反弹，其他地区股市下滑

路透3月21日 - 菲律宾和新加坡股市周四反弹，受助于中国制造业活 动加速，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持激进的激励政策 ，不过其他股市下滑，受塞浦路斯救援计划打压。 新加坡股市 上涨0.6%，从上日的两周收盘低位回升，Singap ore Telecommunications Ltd 跃升3.5%，引领涨势。 菲律宾股市 收盘上扬0.8%，结束八个交易日的跌势。 越南股市 上涨1%，至一个月高位，因预期近期会降息。 泰国股市 收跌0.9%，银行股领跌，本周累计跌幅达4.4%。 印尼股市 收盘下滑0.6%，受金融股拖累。马来西亚股市<.KLS E>降0.05%，尽管外资流入1,944万美元。(完) 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 441.95 1.25 +0.28 +4.21 424.10 指数 > 新加坡 3267.65 19.25 +0.59 +3.18 3167.08 马来西亚 1630.75 -0.79 -0.05 -3.45 1688.95 泰国 1529.52 -14.15 -0.92 +9.88 1391.93 印尼 4802.67 -28.83 -0.60 +11.26 4316.69 菲律宾 6472.98 53.36 +0.83 +11.36 5812.73 越南 491.79 4.75 +0.98 +18.87 413.73