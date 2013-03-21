东南亚股市：菲律宾和新加坡股市反弹，其他地区股市下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月21日 - 菲律宾和新加坡股市周四反弹，受助于中国制造业活 动加速，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持激进的激励政策 ，不过其他股市下滑，受塞浦路斯救援计划打压。 新加坡股市 上涨0.6%，从上日的两周收盘低位回升，Singap ore Telecommunications Ltd 跃升3.5%，引领涨势。 菲律宾股市 收盘上扬0.8%，结束八个交易日的跌势。 越南股市 上涨1%，至一个月高位，因预期近期会降息。 泰国股市 收跌0.9%，银行股领跌，本周累计跌幅达4.4%。 印尼股市 收盘下滑0.6%，受金融股拖累。马来西亚股市<.KLS E>降0.05%，尽管外资流入1,944万美元。(完) 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 441.95 1.25 +0.28 +4.21 424.10 指数 > 新加坡 3267.65 19.25 +0.59 +3.18 3167.08 马来西亚 1630.75 -0.79 -0.05 -3.45 1688.95 泰国 1529.52 -14.15 -0.92 +9.88 1391.93 印尼 4802.67 -28.83 -0.60 +11.26 4316.69 菲律宾 6472.98 53.36 +0.83 +11.36 5812.73 越南 491.79 4.75 +0.98 +18.87 413.73
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。