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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 19:34 BJT

东南亚股市：菲律宾和新加坡股市反弹，其他地区股市下滑

路透3月21日 - 菲律宾和新加坡股市周四反弹，受助于中国制造业活
动加速，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺维持激进的激励政策
，不过其他股市下滑，受塞浦路斯救援计划打压。
    
    新加坡股市 上涨0.6%，从上日的两周收盘低位回升，Singap
ore Telecommunications Ltd 跃升3.5%，引领涨势。
    
    菲律宾股市 收盘上扬0.8%，结束八个交易日的跌势。
    
    越南股市 上涨1%，至一个月高位，因预期近期会降息。
    
    泰国股市 收跌0.9%，银行股领跌，本周累计跌幅达4.4%。
    
    印尼股市 收盘下滑0.6%，受金融股拖累。马来西亚股市<.KLS
E>降0.05%，尽管外资流入1,944万美元。(完)
    
    
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   441.95     1.25    +0.28    +4.21   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3267.65    19.25    +0.59    +3.18  3167.08
 马来西亚                       1630.75    -0.79    -0.05    -3.45  1688.95
 泰国                           1529.52   -14.15    -0.92    +9.88  1391.93
 印尼                           4802.67   -28.83    -0.60   +11.26  4316.69
 菲律宾                         6472.98    53.36    +0.83   +11.36  5812.73
 越南                            491.79     4.75    +0.98   +18.87   413.73
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