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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 19:30 BJT

东南亚股市：泰国股市走势落后，跌至七周低位

路透3月22日 - 泰国股市周五跌逾3%，至七周低位，因保证金账户被
迫出售；其他东南亚股市多数走软，因塞浦路斯救援难有进展，令人担心
欧元区经济。
    
    泰国股市 盘初跌逾4%，因该国交易所称计划上调保证金比率
。该国股市收跌3.3%至1,478.97点，为1月31日以来最低。
    
    KTB Securities资深分析师Parin Kitchatornpitak称，跌势与基本
面全无关系。
    
    此前交易所在一份声明中称，拟将现金账户的保证金提高至至少为交
易价值的20%，此前为15%，以降低股市波动。
    
    该指数今年仍然上涨6.25%。
    
    其他市场收盘走软，因担心欧元区经济增长。此前塞浦路斯未能找到
解决方法，可能退出欧元区。
    
    印尼股市 收跌1.7%，至逾三周低位。新加坡股市 收
盘下滑0.4%，马来西亚股市 下跌0.2%。(完)
          
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   438.77    -3.30    -0.75    +3.46   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3258.57    -9.08    -0.28    +2.89  3167.08
 马来西亚                       1626.89    -3.86    -0.24    -3.67  1688.95
 泰国                           1478.97   -50.55    -3.30    +6.25  1391.93
 印尼                           4723.16   -79.51    -1.66    +9.42  4316.69
 菲律宾                         6518.71    45.73    +0.71   +12.15  5812.73
 越南                            489.99    -1.80    -0.37   +18.43   413.73

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