东南亚股市：泰国股市走势落后，跌至七周低位

路透3月22日 - 泰国股市周五跌逾3%，至七周低位，因保证金账户被 迫出售；其他东南亚股市多数走软，因塞浦路斯救援难有进展，令人担心 欧元区经济。 泰国股市 盘初跌逾4%，因该国交易所称计划上调保证金比率 。该国股市收跌3.3%至1,478.97点，为1月31日以来最低。 KTB Securities资深分析师Parin Kitchatornpitak称，跌势与基本 面全无关系。 此前交易所在一份声明中称，拟将现金账户的保证金提高至至少为交 易价值的20%，此前为15%，以降低股市波动。 该指数今年仍然上涨6.25%。 其他市场收盘走软，因担心欧元区经济增长。此前塞浦路斯未能找到 解决方法，可能退出欧元区。 印尼股市 收跌1.7%，至逾三周低位。新加坡股市 收 盘下滑0.4%，马来西亚股市 下跌0.2%。(完) 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 438.77 -3.30 -0.75 +3.46 424.10 指数 > 新加坡 3258.57 -9.08 -0.28 +2.89 3167.08 马来西亚 1626.89 -3.86 -0.24 -3.67 1688.95 泰国 1478.97 -50.55 -3.30 +6.25 1391.93 印尼 4723.16 -79.51 -1.66 +9.42 4316.69 菲律宾 6518.71 45.73 +0.71 +12.15 5812.73 越南 489.99 -1.80 -0.37 +18.43 413.73