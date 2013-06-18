东南亚股市：大多上扬，但泰国股市在尾盘卖盘打压下走低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 427.28 -2.82 -0.65 +0.75 424.10 数 新加坡 3229.55 46.11 +1.45 +1.97 3167.08 马来西亚 1774.05 1.88 +0.11 +5.04 1688.95 泰国 1427.42 -43.62 -2.97 +2.55 1391.93 印尼 4840.45 65.95 +1.38 +12.13 4316.69 菲律宾 6518.77 179.36 +2.83 +12.15 5812.73 越南 498.88 0.36 +0.07 +20.58 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。