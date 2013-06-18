版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 18:30 BJT

东南亚股市：大多上扬，但泰国股市在尾盘卖盘打压下走低

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    427.28     -2.82     -0.65     +0.75    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3229.55     46.11     +1.45     +1.97   3167.08
 马来西亚                           1774.05      1.88     +0.11     +5.04   1688.95
 泰国                               1427.42    -43.62     -2.97     +2.55   1391.93
 印尼                               4840.45     65.95     +1.38    +12.13   4316.69
 菲律宾                             6518.77    179.36     +2.83    +12.15   5812.73
 越南                                498.88      0.36     +0.07    +20.58    413.73
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐