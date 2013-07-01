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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 18:13 BJT

东南亚股市：在清淡交投中多数下跌，通胀弱于预期拉低印尼股市

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    430.25     -0.45     -0.11     +1.45    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3140.93     -9.51     -0.30     -0.83   3167.08
 马来西亚                           1775.14      1.60     +0.09     +5.10   1688.95
 泰国                               1451.90      5.45     +0.38     +4.31   1391.93
 印尼                               4777.45    -41.44     -0.86    +10.67   4316.69
 菲律宾                             6526.62     61.34     +0.95    +12.28   5812.73
 越南                                480.04     -1.09     -0.23    +16.03    413.73
 (完)
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