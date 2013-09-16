东南亚股市：多数走高，印尼、泰国和菲律宾股市领涨

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 407.72 9.61 +2.41 -3.86 424.10 指数 > 新加坡 3179.48 59.18 +1.90 +0.39 3167.08 马来西亚 1770.80 -1.60 -0.09 +4.85 1688.95 泰国 1445.11 44.03 +3.14 +3.82 1391.93 印尼 4522.24 146.70 +3.35 +4.76 4316.69 菲律宾 6302.71 169.47 +2.76 +8.43 5812.73 越南 475.57 -0.85 -0.18 +14.95 413.73 (完)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。