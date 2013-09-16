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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 18:47 BJT

东南亚股市：多数走高，印尼、泰国和菲律宾股市领涨

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   407.72     9.61    +2.41    -3.86   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3179.48    59.18    +1.90    +0.39  3167.08
 马来西亚                       1770.80    -1.60    -0.09    +4.85  1688.95
 泰国                           1445.11    44.03    +3.14    +3.82  1391.93
 印尼                           4522.24   146.70    +3.35    +4.76  4316.69
 菲律宾                         6302.71   169.47    +2.76    +8.43  5812.73
 越南                            475.57    -0.85    -0.18   +14.95   413.73
 (完)

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