东南亚股市：全线上涨，美联储决定刺激资金流入新兴市场

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 426.91 18.08 +4.42 +0.66 424.10 指数 > 新加坡 3251.78 57.93 +1.81 +2.67 3167.08 马来西亚 1792.91 21.51 +1.21 +6.16 1688.95 泰国 1489.06 49.93 +3.47 +6.98 1391.93 印尼 4670.73 207.48 +4.65 +8.20 4316.69 菲律宾 6511.70 177.74 +2.81 +12.02 5812.73 越南 476.09 1.83 +0.39 +15.07 413.73 (完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。