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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 19:18 BJT

东南亚股市：全线上涨，美联储决定刺激资金流入新兴市场

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   426.91    18.08    +4.42    +0.66   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3251.78    57.93    +1.81    +2.67  3167.08
 马来西亚                       1792.91    21.51    +1.21    +6.16  1688.95
 泰国                           1489.06    49.93    +3.47    +6.98  1391.93
 印尼                           4670.73   207.48    +4.65    +8.20  4316.69
 菲律宾                         6511.70   177.74    +2.81   +12.02  5812.73
 越南                            476.09     1.83    +0.39   +15.07   413.73
 (完)

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