东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市收于纪录高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 422.31 1.35 +0.32 -0.42 424.10 数 新加坡 3204.80 -5.41 -0.17 +1.19 3167.08 马来西亚 1814.11 10.53 +0.58 +7.41 1688.95 泰国 1457.36 8.82 +0.61 +4.70 1391.93 印尼 4546.50 33.76 +0.75 +5.32 4316.69 菲律宾 6635.11 31.51 +0.48 +14.15 5812.73 越南 504.05 3.48 +0.70 +21.83 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。