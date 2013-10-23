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亚洲 | 2013年 10月 23日 星期三 18:57 BJT

东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市收于纪录高位

涨跌     当日     今年以来  2012年
                                    最新报价    点数     涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                            
 汤森路透东南亚指                   422.31      1.35     +0.32    -0.42     424.10
 数                                                                         
 新加坡                             3204.80     -5.41    -0.17    +1.19     3167.08
 马来西亚                           1814.11     10.53    +0.58    +7.41     1688.95
 泰国                               1457.36     8.82     +0.61    +4.70     1391.93
 印尼                               4546.50     33.76    +0.75    +5.32     4316.69
 菲律宾                             6635.11     31.51    +0.48    +14.15    5812.73
 越南                               504.05      3.48     +0.70    +21.83    413.73
    (完)
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