东南亚股市：马来西亚股市收于纪录高位，外资流入扶助印尼股市收涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 425.18 2.87 +0.68 +0.25 424.10 数 新加坡 3217.95 13.15 +0.41 +1.61 3167.08 马来西亚 1818.93 4.82 +0.27 +7.70 1688.95 泰国 1466.32 8.96 +0.61 +5.34 1391.93 印尼 4594.85 48.35 +1.06 +6.44 4316.69 菲律宾 6583.77 -51.34 -0.77 +13.26 5812.73 越南 501.17 -2.88 -0.57 +21.13 413.73 (完)
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。