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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 18:38 BJT

东南亚股市：马来西亚股市收于纪录高位，外资流入扶助印尼股市收涨

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    425.18      2.87     +0.68     +0.25    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3217.95     13.15     +0.41     +1.61   3167.08
 马来西亚                           1818.93      4.82     +0.27     +7.70   1688.95
 泰国                               1466.32      8.96     +0.61     +5.34   1391.93
 印尼                               4594.85     48.35     +1.06     +6.44   4316.69
 菲律宾                             6583.77    -51.34     -0.77    +13.26   5812.73
 越南                                501.17     -2.88     -0.57    +21.13    413.73
    (完)

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