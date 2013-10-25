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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 19:10 BJT

东南亚股市：马来西亚收盘小跌，泰国股市结束两日连涨

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    424.74     -0.44     -0.10     +0.15    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3205.24    -12.71     -0.39     +1.20   3167.08
 马来西亚                           1817.57     -1.36     -0.07     +7.62   1688.95
 泰国                               1454.88    -11.44     -0.78     +4.52   1391.93
 印尼                               4580.85    -14.00     -0.30     +6.12   4316.69
 菲律宾                             6539.81    -43.96     -0.67    +12.51   5812.73
 越南                                500.75     -0.42     -0.08    +21.03    413.73
 
    (完)
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