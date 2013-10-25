东南亚股市：马来西亚收盘小跌，泰国股市结束两日连涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 424.74 -0.44 -0.10 +0.15 424.10 数 新加坡 3205.24 -12.71 -0.39 +1.20 3167.08 马来西亚 1817.57 -1.36 -0.07 +7.62 1688.95 泰国 1454.88 -11.44 -0.78 +4.52 1391.93 印尼 4580.85 -14.00 -0.30 +6.12 4316.69 菲律宾 6539.81 -43.96 -0.67 +12.51 5812.73 越南 500.75 -0.42 -0.08 +21.03 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。