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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 19:02 BJT

重发-东南亚股市：涨跌不一，泰国股市连续第二日下挫

(重发以对齐表格)

路透曼谷10月28日 - 马来西亚股市周一小幅收高，市场对该国政府提出的2014年预算看法乐观。泰国股市连续第二日下跌，因9月工厂产出疲弱让投资者担忧经济复苏速度。

马来西亚股市 收高0.05%至1,818.39点，接近10月24日触及的创纪录收盘高位1,818.93点，当地机构投资者买超1,900万美元。

泰国股市 收跌0.4%，数据显示9月工厂产出连续第六个月下降后，投资者抛售PTT Pcl 和Shin Corp 等大型股。

印尼股市 上涨0.2%，Telekomunikasi Indonesia 大涨4.6%，引领大盘上升。

汤森路透数据显示，今日有470万美元流入印尼股市。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.67 -0.07 -0.02 +0.13 424.10

新加坡 3207.85 2.61 +0.08 +1.29 3167.08

马来西亚 1818.39 0.82 +0.05 +7.66 1688.95

泰国 1449.62 -5.26 -0.36 +4.14 1391.93

印尼 4590.54 9.69 +0.21 +6.34 4316.69

菲律宾 6539.81 -43.96 -0.67 +12.51 5812.73

越南 496.46 -4.29 -0.86 +20.00 413.73 (完)

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