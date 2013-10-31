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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 19:09 BJT

东南亚股市：多数收低，因美联储不如预期那样温和

涨跌      当日     今年以来  2012年
                               最新报价   点数      涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                       
 汤森路透东                    421.28     -1.98     -0.47    -0.66     424.10
 南亚指数                                                              
 新加坡                        3210.67    -19.77    -0.61    +1.38     3167.08
 马来西亚                      1806.85    -10.53    -0.58    +6.98     1688.95
 泰国                          1442.88    11.76     +0.82    +3.66     1391.93
 印尼                          4510.63    -64.25    -1.40    +4.49     4316.69
 菲律宾                        6585.38    -11.83    -0.18    +13.29    5812.73
 越南                          497.41     -1.66     -0.33    +20.23    413.73
  (完)

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