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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 18:29 BJT

重发-东南亚股市：印尼和泰国股市双双下跌，表现逊于本地区其他股市

涨跌      当日       今年以来  2012年
                                         最新报价   点数      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                   
 汤森路透东南亚指数                      417.76     -3.52     -0.83      -1.49     424.10
 新加坡                                  3201.20    -9.47     -0.29      +1.08     3167.08
 马来西亚                                1810.41    3.56      +0.20      +7.19     1688.95
 泰国                                    1429.08    -13.80    -0.96      +2.67     1391.93
 印尼                                    4432.59    -78.04    -1.73      +2.68     4316.69
 越南                                    497.08     -0.33     -0.07      +20.15    413.73
    (完)
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