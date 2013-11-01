重发-东南亚股市：印尼和泰国股市双双下跌，表现逊于本地区其他股市

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 417.76 -3.52 -0.83 -1.49 424.10 新加坡 3201.20 -9.47 -0.29 +1.08 3167.08 马来西亚 1810.41 3.56 +0.20 +7.19 1688.95 泰国 1429.08 -13.80 -0.96 +2.67 1391.93 印尼 4432.59 -78.04 -1.73 +2.68 4316.69 越南 497.08 -0.33 -0.07 +20.15 413.73 (完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)