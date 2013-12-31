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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:31 BJT

东南亚股市：越南和马来西亚股市2013年表现领先，新加坡股市全年近收平

马来西亚股市 继周一录得创纪录收平高位1,872.52点后，周二收低0.3%至1,866.96点，因投资者锁定获利。该股指全年上涨10.5%，为表现第二佳的亚洲股市，仅次于越南。

越南股市 上升0.86%至504.63点，受地产股和银行股支撑。2013年为连续第二年上涨，涨幅达21.97%。

东南亚国家股市1月1日将休市，1月2日恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 387.92 1.76 +0.46 -8.53 424.10

新加坡 3167.43 14.14 +0.45 +0.01 3167.08

马来西亚 1866.96 -5.56 -0.30 +10.54 1688.95

越南 504.63 4.28 +0.86 +21.97 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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