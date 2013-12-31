东南亚股市：越南和马来西亚股市2013年表现领先，新加坡股市全年近收平

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
马来西亚股市 继周一录得创纪录收平高位1,872.52点后，周二收低0.3%至1,866.96点，因投资者锁定获利。该股指全年上涨10.5%，为表现第二佳的亚洲股市，仅次于越南。
越南股市 上升0.86%至504.63点，受地产股和银行股支撑。2013年为连续第二年上涨，涨幅达21.97%。
东南亚国家股市1月1日将休市，1月2日恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.92 1.76 +0.46 -8.53 424.10
新加坡 3167.43 14.14 +0.45 +0.01 3167.08
马来西亚 1866.96 -5.56 -0.30 +10.54 1688.95
越南 504.63 4.28 +0.86 +21.97 413.73
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。