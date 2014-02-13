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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 18:37 BJT

东南亚股市：大都持平或收低，获利了结卖压涌入

印尼央行周四宣布，维持指标利率 在7.5%不变，并称第四季经常帐赤字已经大幅收窄。

在央行公布利率决定后，印尼卢比兑美元 触及逾两个月高点。

泰国股市SET指数 小幅收跌0.2%，国内政治问题拖累旅游类股，比如Thai Airways International 。大盘股指本周上涨1.2%，连续第二周上涨。

泰国股市周五因公共假日休市，下周一恢复交易。

东南亚股市普遍遭遇获利了结，马来西亚股市 收跌0.5%，此前六个交易日连续上涨。菲律宾股市 在七个交易日内首次下跌，收低0.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 386.91 -0.32 -0.08 -0.38 388.37

新加坡 3039.90 4.45 +0.15 -4.03 3167.43

马来西亚 1817.15 -8.49 -0.47 -2.67 1866.96

泰国 1311.87 -2.19 -0.17 +1.01 1298.71

印尼 4491.66 -4.63 -0.10 +5.09 4274.18

菲律宾 6101.72 -10.59 -0.17 +3.60 5889.83

越南 570.18 5.93 +1.05 +12.99 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 高琦/李春喜 审校 侯向明)
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