东南亚股市：大都持平或收低，获利了结卖压涌入

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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印尼央行周四宣布，维持指标利率 在7.5%不变，并称第四季经常帐赤字已经大幅收窄。
在央行公布利率决定后，印尼卢比兑美元 触及逾两个月高点。
泰国股市SET指数 小幅收跌0.2%，国内政治问题拖累旅游类股，比如Thai Airways International 。大盘股指本周上涨1.2%，连续第二周上涨。
泰国股市周五因公共假日休市，下周一恢复交易。
东南亚股市普遍遭遇获利了结，马来西亚股市 收跌0.5%，此前六个交易日连续上涨。菲律宾股市 在七个交易日内首次下跌，收低0.2%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 386.91 -0.32 -0.08 -0.38 388.37
新加坡 3039.90 4.45 +0.15 -4.03 3167.43
马来西亚 1817.15 -8.49 -0.47 -2.67 1866.96
泰国 1311.87 -2.19 -0.17 +1.01 1298.71
印尼 4491.66 -4.63 -0.10 +5.09 4274.18
菲律宾 6101.72 -10.59 -0.17 +3.60 5889.83
越南 570.18 5.93 +1.05 +12.99 504.63
(完)
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(编译 高琦/李春喜 审校 侯向明)
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8