东南亚股市：多数收低，但泰国局势好转提振股市上涨

路透3月3日 - 泰国股市周一收于逾两个月高点，因政治局势好转，缓和了该国旅游业和国内经济面临的压力。周末抗议者在一个地区，而不是多个地区游行。

其他东南亚股市则悉数下跌，因市场担忧乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级，而且中国等亚洲主要出口经济体2月的制造业活动受挫。数据显示，中国2月制造业活动停滞不前。

泰国股市综合股价指数 收高1.1%,创下12月20日以来最高收位，银行和能源股涨幅居前。

印尼股市 收跌0.8%，外资流出3,070万美元；马来西亚股市 跌0.6%，外资卖超812万美元股票。

菲律宾股市 由近四个月高点下跌，收低0.3%；新加坡股市 跌0.8%。越南股市指标VN指数 收低2.23%，分析师称，市场预期部分基金在本月稍晚调整投资组合时将出脱股票，而买需又难以支撑。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 396.39 -1.51 -0.38 +2.07 388.37

新加坡 3087.47 -23.31 -0.75 -2.52 3167.43

马来西亚 1824.69 -10.97 -0.60 -2.26 1866.96

泰国 1339.21 13.88 +1.05 +3.12 1298.71

印尼 4584.21 -36.01 -0.78 +7.25 4274.18

菲律宾 6407.52 -17.47 -0.27 +8.79 5889.83

越南 573.38 -13.10 -2.23 +13.62 504.63

(完)

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