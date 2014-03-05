版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 20:02 BJT

东南亚股市：收高，因乌克兰忧虑缓解

路透3月5日 - 东南亚股市周三收高，在俄罗斯总统普京发表讲话后，乌克兰立即爆发军事冲突的担忧缓解，投资者买入印尼为首的该地区风险资产。

印尼股市 收高1.3%，创下9月19日以来最高，金融股领涨。今日外资流入7,038万美元。

菲律宾股市 上涨1%，接近四个月收盘高位，外资净流入2,985万美元。马来西亚股市 微涨0.2%。

泰国股市 上涨0.4%，连续第七个交易日上涨。分析师称，因曼谷和乌克兰局势缓解，外资买盘帮助提振人气。

新加坡股市 收涨0.4%，越南股市 涨0.9%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 400.59 2.75 +0.69 +3.15 388.37

新加坡 3116.64 11.93 +0.38 -1.60 3167.43

马来西亚 1829.11 2.65 +0.15 -2.03 1866.96

泰国 1351.64 5.82 +0.43 +4.08 1298.71

印尼 4659.17 57.89 +1.26 +9.01 4274.18

菲律宾 6456.14 61.54 +0.96 +9.62 5889.83

越南 574.94 4.97 +0.87 +13.93 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐