东南亚股市：收高，因乌克兰忧虑缓解

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透3月5日 - 东南亚股市周三收高，在俄罗斯总统普京发表讲话后，乌克兰立即爆发军事冲突的担忧缓解，投资者买入印尼为首的该地区风险资产。
印尼股市 收高1.3%，创下9月19日以来最高，金融股领涨。今日外资流入7,038万美元。
菲律宾股市 上涨1%，接近四个月收盘高位，外资净流入2,985万美元。马来西亚股市 微涨0.2%。
泰国股市 上涨0.4%，连续第七个交易日上涨。分析师称，因曼谷和乌克兰局势缓解，外资买盘帮助提振人气。
新加坡股市 收涨0.4%，越南股市 涨0.9%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 400.59 2.75 +0.69 +3.15 388.37
新加坡 3116.64 11.93 +0.38 -1.60 3167.43
马来西亚 1829.11 2.65 +0.15 -2.03 1866.96
泰国 1351.64 5.82 +0.43 +4.08 1298.71
印尼 4659.17 57.89 +1.26 +9.01 4274.18
菲律宾 6456.14 61.54 +0.96 +9.62 5889.83
越南 574.94 4.97 +0.87 +13.93 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选