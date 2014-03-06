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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 19:47 BJT

东南亚股市：收涨，因乌克兰危机缓解

路透曼谷3月6日 - 东南亚股市周四收高，因乌克兰紧张局势缓解。马来西亚股市收涨至今年高点附近，泰国股市受投资者买入银行股提振收高。

泰国股市SET指数 微涨0.04%，徘徊在近三个月高点附近。外资买超3,020万美元泰股。

虽然泰国国内政局引发的紧张仍存，但市场出现一些对银行等大盘股的买兴。

马来西亚股市 收高0.5%，至1,838.69点，为1月2日以来最高收位。

马来西亚央行周四在收盘后宣布，维持指标利率在3.0%不变，一如预期，并重申由于国内支出降温，通胀升势料可控。

新加坡股市 和印尼股市 连续第三日收涨，菲律宾股市上涨0.9%，至五个月高点。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 404.40 3.81 +0.95 +4.13 388.37

新加坡 3129.17 12.53 +0.40 -1.21 3167.43

马来西亚 1838.69 9.58 +0.52 -1.51 1866.96

泰国 1352.21 0.57 +0.04 +4.12 1298.71

印尼 4687.86 28.69 +0.62 +9.68 4274.18

菲律宾 6516.82 60.68 +0.94 +10.65 5889.83

越南 578.56 3.62 +0.63 +14.65 504.63

(完)

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