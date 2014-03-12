东南亚股市：因全球经济担忧而多数收跌，外资大量撤出马来西亚股市

路透3月12日 - 多数东南亚股市周三收低，市场担忧中国和美国经济增长疲弱，外资撤出马来西亚股市。

菲律宾股市 收低1%，上日触及逾四个月高点。新加坡股市 跌1%，泰国股市 收跌0.6%，马来西亚股市 跌0.5%，印尼股市 跌0.4%。

中国2月出口大幅下滑，加剧了其经济增长放缓的担忧。美国数据亦未明确显示，当前的经济问题是与天气相关，或是其他更令人担忧的因素引起。

曼谷的分析师表示，对泰国央行将会降息来刺激经济增长的预期，帮助抑制了股市跌势。

雅加达券商Ciptadana Securities的分析师Andre Varian表示，印尼股市仍很有吸引力，该国国内消费、人口红利及相对稳健的经济基本面使其经济增长更有潜力。

外资卖超1.2151亿美元马来西亚股票，而在印尼和泰国股市则分别买超1,153万美元和697万美元。

越南股市 则逆势收高0.3%，连续第六日录得涨幅。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 401.02 -3.55 -0.88 +3.26 388.37

新加坡 3097.43 -31.97 -1.02 -2.21 3167.43

马来西亚 1818.60 -9.95 -0.54 -2.59 1866.96

泰国 1356.42 -7.86 -0.58 +4.44 1298.71

印尼 4684.39 -19.83 -0.42 +9.60 4274.18

菲律宾 6462.47 -67.11 -1.03 +9.72 5889.83

越南 590.02 1.52 +0.26 +16.92 504.63

(完)

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