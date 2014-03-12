东南亚股市：因全球经济担忧而多数收跌，外资大量撤出马来西亚股市

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透3月12日 - 多数东南亚股市周三收低，市场担忧中国和美国经济增长疲弱，外资撤出马来西亚股市。
菲律宾股市 收低1%，上日触及逾四个月高点。新加坡股市 跌1%，泰国股市 收跌0.6%，马来西亚股市 跌0.5%，印尼股市 跌0.4%。
中国2月出口大幅下滑，加剧了其经济增长放缓的担忧。美国数据亦未明确显示，当前的经济问题是与天气相关，或是其他更令人担忧的因素引起。
曼谷的分析师表示，对泰国央行将会降息来刺激经济增长的预期，帮助抑制了股市跌势。
雅加达券商Ciptadana Securities的分析师Andre Varian表示，印尼股市仍很有吸引力，该国国内消费、人口红利及相对稳健的经济基本面使其经济增长更有潜力。
外资卖超1.2151亿美元马来西亚股票，而在印尼和泰国股市则分别买超1,153万美元和697万美元。
越南股市 则逆势收高0.3%，连续第六日录得涨幅。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 401.02 -3.55 -0.88 +3.26 388.37
新加坡 3097.43 -31.97 -1.02 -2.21 3167.43
马来西亚 1818.60 -9.95 -0.54 -2.59 1866.96
泰国 1356.42 -7.86 -0.58 +4.44 1298.71
印尼 4684.39 -19.83 -0.42 +9.60 4274.18
菲律宾 6462.47 -67.11 -1.03 +9.72 5889.83
越南 590.02 1.52 +0.26 +16.92 504.63
(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)