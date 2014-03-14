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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 19:11 BJT

东南亚股市：印尼股市创近六个月最大单日涨幅，受总统候选人提名激励

路透曼谷3月14日 - 印尼股市周五跳涨3.2%，录得近六个月最大单日涨幅，此前该国主要反对党PDI-P提名很受欢迎的雅加达省长Joko Widodo作为今年总统选举的候选人。

由于对经济前景利好，这引发投资者在尾盘买入银行股和大盘股。

印尼股市 收于4,878.64点，为2013年6月以来最高收盘位，本周上涨4.1%，在东南亚股市中表现最好。

Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 两只银行股分别跳涨9.1%和10.5%。

泰国股市将涨势扩大到第三周，上涨1.3%，此前泰国央行调降指标利率，市场预期政府将解除曼谷的紧急状态。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 405.14 1.43 +0.35 +4.32 388.37

新加坡 3073.72 -7.67 -0.25 -2.96 3167.43

马来西亚 1805.12 -13.74 -0.76 -3.31 1866.96

泰国 1372.18 1.68 +0.12 +5.66 1298.71

印尼 4878.64 152.48 +3.23 +14.14 4274.18

菲律宾 6391.24 -38.55 -0.60 +8.51 5889.83

越南 596.83 1.61 +0.27 +18.27 504.63

(完)

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