东南亚股市：印尼股市创近六个月最大单日涨幅，受总统候选人提名激励

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透曼谷3月14日 - 印尼股市周五跳涨3.2%，录得近六个月最大单日涨幅，此前该国主要反对党PDI-P提名很受欢迎的雅加达省长Joko Widodo作为今年总统选举的候选人。
由于对经济前景利好，这引发投资者在尾盘买入银行股和大盘股。
印尼股市 收于4,878.64点，为2013年6月以来最高收盘位，本周上涨4.1%，在东南亚股市中表现最好。
Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia 两只银行股分别跳涨9.1%和10.5%。
泰国股市将涨势扩大到第三周，上涨1.3%，此前泰国央行调降指标利率，市场预期政府将解除曼谷的紧急状态。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 405.14 1.43 +0.35 +4.32 388.37
新加坡 3073.72 -7.67 -0.25 -2.96 3167.43
马来西亚 1805.12 -13.74 -0.76 -3.31 1866.96
泰国 1372.18 1.68 +0.12 +5.66 1298.71
印尼 4878.64 152.48 +3.23 +14.14 4274.18
菲律宾 6391.24 -38.55 -0.60 +8.51 5889.83
越南 596.83 1.61 +0.27 +18.27 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha