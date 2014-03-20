东南亚股市：印尼股市跌幅居前，美联储提早升息担忧引发卖盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷3月20日 - 印尼股市周四录得近两个月最大跌幅，因投资者抛售大盘股。泰国股市则连跌第三日，关于美国升息可能早于预期的担忧促使投资者抛售该地区资产。
印尼股市 收跌2.5%，创下1月27日以来最大单日跌幅。大盘股指数 下跌3.3%，跌幅居前的个股包括Bank Danamon 和地产商Summarecon Agung 。
泰国股市 收低0.2%，至逾一周最低收位，Charoen Pokphand Foods 因投资者获利了结下跌5%，跌幅居前。
外资三日来首次卖超泰股。曼谷解除紧急状态激励外国投资者在过去两日买入泰国资产。
马来西亚股市 收盘近持平，外资卖超1.435亿林吉特(马币)(4,378万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 399.36 -6.56 -1.62 +2.83 388.37
新加坡 3057.20 -23.55 -0.76 -3.48 3167.43
马来西亚 1818.17 0.73 +0.04 -2.61 1866.96
泰国 1361.47 -2.80 -0.21 +4.83 1298.71
印尼 4698.97 -122.48 -2.54 +9.94 4274.18
菲律宾 6417.35 -45.14 -0.70 +8.96 5889.83
越南 600.26 -5.33 -0.88 +18.95 504.63
(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。