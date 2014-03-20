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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 19:15 BJT

东南亚股市：印尼股市跌幅居前，美联储提早升息担忧引发卖盘

路透曼谷3月20日 - 印尼股市周四录得近两个月最大跌幅，因投资者抛售大盘股。泰国股市则连跌第三日，关于美国升息可能早于预期的担忧促使投资者抛售该地区资产。

印尼股市 收跌2.5%，创下1月27日以来最大单日跌幅。大盘股指数 下跌3.3%，跌幅居前的个股包括Bank Danamon 和地产商Summarecon Agung 。

泰国股市 收低0.2%，至逾一周最低收位，Charoen Pokphand Foods 因投资者获利了结下跌5%，跌幅居前。

外资三日来首次卖超泰股。曼谷解除紧急状态激励外国投资者在过去两日买入泰国资产。

马来西亚股市 收盘近持平，外资卖超1.435亿林吉特(马币)(4,378万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 399.36 -6.56 -1.62 +2.83 388.37

新加坡 3057.20 -23.55 -0.76 -3.48 3167.43

马来西亚 1818.17 0.73 +0.04 -2.61 1866.96

泰国 1361.47 -2.80 -0.21 +4.83 1298.71

印尼 4698.97 -122.48 -2.54 +9.94 4274.18

菲律宾 6417.35 -45.14 -0.70 +8.96 5889.83

越南 600.26 -5.33 -0.88 +18.95 504.63

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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