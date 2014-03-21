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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 18:55 BJT

东南亚股市：泰国股市下跌，政局不确定性持续发酵

券商Kasikorn证券的交易员表示，宪法法院的判决符合预期，但市场疲软反映出风险和新的选举可能延迟。

法院未提及新选举的日期，但选举委员会主席Supachai Somcharoen在判决后告诉记者，在政局足够稳定的情况下，至少需要三个月时间来组织选举。

其他东南亚股市从上日的跌势中反弹，此前美股的表现一扫对美联储政策的担忧。

印尼股市 收复稍早跌幅，受投资者选择性买入派息个股的提振。

新加坡股市 收高0.5%，收复本周多数跌幅。

而菲律宾股市 因尾盘时段的卖盘收跌1.2%，今天在东南亚股市中表现最差。马尼拉证交所称，外资卖超2.667亿批索(590万美元)股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 400.06 0.70 +0.17 +3.01 388.37

新加坡 3073.39 16.19 +0.53 -2.97 3167.43

马来西亚 1820.48 2.31 +0.13 -2.49 1866.96

泰国 1360.50 -0.97 -0.07 +4.76 1298.71

印尼 4700.22 1.24 +0.03 +9.97 4274.18

菲律宾 6339.26 -78.09 -1.22 +7.63 5889.83

越南 601.75 1.49 +0.25 +19.25 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 朱晓军/李春喜; 审校 徐文焰)
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