东南亚股市：泰国股市下跌，政局不确定性持续发酵

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
券商Kasikorn证券的交易员表示，宪法法院的判决符合预期，但市场疲软反映出风险和新的选举可能延迟。
法院未提及新选举的日期，但选举委员会主席Supachai Somcharoen在判决后告诉记者，在政局足够稳定的情况下，至少需要三个月时间来组织选举。
其他东南亚股市从上日的跌势中反弹，此前美股的表现一扫对美联储政策的担忧。
印尼股市 收复稍早跌幅，受投资者选择性买入派息个股的提振。
新加坡股市 收高0.5%，收复本周多数跌幅。
而菲律宾股市 因尾盘时段的卖盘收跌1.2%，今天在东南亚股市中表现最差。马尼拉证交所称，外资卖超2.667亿批索(590万美元)股票。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 400.06 0.70 +0.17 +3.01 388.37
新加坡 3073.39 16.19 +0.53 -2.97 3167.43
马来西亚 1820.48 2.31 +0.13 -2.49 1866.96
泰国 1360.50 -0.97 -0.07 +4.76 1298.71
印尼 4700.22 1.24 +0.03 +9.97 4274.18
菲律宾 6339.26 -78.09 -1.22 +7.63 5889.83
越南 601.75 1.49 +0.25 +19.25 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译 朱晓军/李春喜; 审校 徐文焰)
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路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总