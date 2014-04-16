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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 18:28 BJT

东南亚股市：马来西亚股市触及三周低点，泰国股市升破1,400点关口

该数据在接近收盘时公布。

泰国股市 收升0.9%至1,401.84点。银行板块 表现出色，上涨1.1%。

菲律宾股市 连续第二日上涨，收涨0.8%至7月30日以来最高收盘位。周四菲律宾将开始为期四天的假期。

越南股市 逆势连续第五日下跌，至3月4日以来最低。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.46 1.44 +0.34 +8.01 388.37

新加坡 3253.20 6.88 +0.21 +2.71 3167.43

马来西亚 1845.37 -8.51 -0.46 -1.16 1866.96

泰国 1401.84 12.68 +0.91 +7.94 1298.71

印尼 4873.01 2.80 +0.06 +14.01 4274.18

菲律宾 6671.18 49.52 +0.75 +13.27 5889.83

越南 574.29 -11.80 -2.01 +13.80 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/李春喜 审校 王洋/高琦)
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