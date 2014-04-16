东南亚股市：马来西亚股市触及三周低点，泰国股市升破1,400点关口

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
该数据在接近收盘时公布。
泰国股市 收升0.9%至1,401.84点。银行板块 表现出色，上涨1.1%。
菲律宾股市 连续第二日上涨，收涨0.8%至7月30日以来最高收盘位。周四菲律宾将开始为期四天的假期。
越南股市 逆势连续第五日下跌，至3月4日以来最低。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.46 1.44 +0.34 +8.01 388.37
新加坡 3253.20 6.88 +0.21 +2.71 3167.43
马来西亚 1845.37 -8.51 -0.46 -1.16 1866.96
泰国 1401.84 12.68 +0.91 +7.94 1298.71
印尼 4873.01 2.80 +0.06 +14.01 4274.18
菲律宾 6671.18 49.52 +0.75 +13.27 5889.83
越南 574.29 -11.80 -2.01 +13.80 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/李春喜 审校 王洋/高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。