版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 19:07 BJT

重发-东南亚股市: 菲律宾股市创历史收盘高位,印尼股市升至近两周高位

(重发以修改电头)
    路透曼谷12月11日 - 菲律宾股市周二触及历史收盘高位,Ayala Land
 等蓝筹股领涨;而印尼股市升至近两周高位,因央行对经济看法乐
观,帮助提振人气.
    
    菲律宾股市 收高1.3%,报5,831.50点,今年上涨33.4%,为东南亚
股市中最佳.市场涨势与菲律宾经济前景相符,消费者和政府支出强劲构成
支撑.
    
    印尼股市上扬0.4%,报4,317.92点,PT Astra International
Tbk 上扬0.7%,领涨大盘.
 
    印尼央行周二维持指标利率在5.75%不变,希望今年经济至少增长6%,
显示出该行认为通胀仍处于适当水平.(完)
    
      
    
                                    涨跌       当日     今年以来    2011年
                       最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                       
 新加坡                  3118.33       3.99      +0.13     +17.84    2646.35
 马来西亚                1641.57       9.42      +0.58      +7.24    1530.73
 泰国                    1341.33       6.38      +0.48     +30.82    1025.32
 印尼                    4317.92      15.31      +0.36     +12.98    3821.99
 菲律宾                  5831.50      73.96      +1.28     +33.38    4371.96
 越南                     389.37       2.68      +0.69     +10.76     351.55
 
    
    
      

 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐