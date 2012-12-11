重发-东南亚股市: 菲律宾股市创历史收盘高位,印尼股市升至近两周高位

(重发以修改电头) 路透曼谷12月11日 - 菲律宾股市周二触及历史收盘高位,Ayala Land 等蓝筹股领涨;而印尼股市升至近两周高位,因央行对经济看法乐 观,帮助提振人气. 菲律宾股市 收高1.3%,报5,831.50点,今年上涨33.4%,为东南亚 股市中最佳.市场涨势与菲律宾经济前景相符,消费者和政府支出强劲构成 支撑. 印尼股市上扬0.4%,报4,317.92点,PT Astra International Tbk 上扬0.7%,领涨大盘. 印尼央行周二维持指标利率在5.75%不变,希望今年经济至少增长6%, 显示出该行认为通胀仍处于适当水平.(完) 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3118.33 3.99 +0.13 +17.84 2646.35 马来西亚 1641.57 9.42 +0.58 +7.24 1530.73 泰国 1341.33 6.38 +0.48 +30.82 1025.32 印尼 4317.92 15.31 +0.36 +12.98 3821.99 菲律宾 5831.50 73.96 +1.28 +33.38 4371.96 越南 389.37 2.68 +0.69 +10.76 351.55 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)