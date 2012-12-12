东南亚股市: 多数收高,因美联储宽松货币政策预期的提振作用

马来西亚股市 涨0.5%,连续七日收升.印尼股市 和越南 股市 均录得连续第三天上涨,分别收高0.45%和0.4%. 投资者在东南亚地区搜寻有买入价值的个股,包括消费相关和建筑类 股,如新加坡大华银行 和泰国Siam Cement. 但菲律宾股市 收低0.2%至5,819.79点,因尾盘出现抛盘,盘中曾 触及纪录高位5,859.54点.(完) 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3141.57 23.24 +0.75 +18.71 2646.35 马来西亚 1649.75 8.18 +0.50 +7.78 1530.73 泰国 1354.57 13.24 +0.99 +32.11 1025.32 印尼 4337.53 19.61 +0.45 +13.49 3821.99 菲律宾 5819.79 -11.71 -0.20 +33.12 4371.96 越南 391.08 1.71 +0.44 +11.24 351.55 (编译 洪曦; 审校 田建华)