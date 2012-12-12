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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 19:09 BJT

东南亚股市: 多数收高,因美联储宽松货币政策预期的提振作用

马来西亚股市 涨0.5%,连续七日收升.印尼股市 和越南
股市 均录得连续第三天上涨,分别收高0.45%和0.4%.
    
    投资者在东南亚地区搜寻有买入价值的个股,包括消费相关和建筑类
股,如新加坡大华银行 和泰国Siam Cement.
    
    但菲律宾股市 收低0.2%至5,819.79点,因尾盘出现抛盘,盘中曾
触及纪录高位5,859.54点.(完)
    
      
                                    涨跌       当日     今年以来    2011年
                       最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                       
 新加坡                  3141.57      23.24      +0.75     +18.71    2646.35
 马来西亚                1649.75       8.18      +0.50      +7.78    1530.73
 泰国                    1354.57      13.24      +0.99     +32.11    1025.32
 印尼                    4337.53      19.61      +0.45     +13.49    3821.99
 菲律宾                  5819.79     -11.71      -0.20     +33.12    4371.96
 越南                     391.08       1.71      +0.44     +11.24     351.55
   


 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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