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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 18:28 BJT

东南亚股市: 多数下跌,菲律宾股市延续昨日跌势

菲律宾央行在收市后表示,指标利率将保持在纪录低位3.5%不变,符合预期.受强劲国内
需求支持,该国经济成长预计将保持强劲.
    
    菲律宾股市今年迄今已经录得32.4%的涨幅,表现略超出泰国股市的32%涨幅.两国股市均
是年初至今全球范围内表现最好的市场.
    
    印尼股市 在连涨三日后,今日收低0.4%.Unilever Indonesia 连续第二
天下跌,因有关获利的忧虑引发多数机构调降评级.
    
    马来西亚股市 小涨0.2%,尾盘遭遇卖盘.泰国股市 收低0.06%.新加坡股市
 收涨0.5%.越南股市上扬0.03%.(完)

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