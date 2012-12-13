东南亚股市: 多数下跌,菲律宾股市延续昨日跌势

菲律宾央行在收市后表示,指标利率将保持在纪录低位3.5%不变,符合预期.受强劲国内 需求支持,该国经济成长预计将保持强劲. 菲律宾股市今年迄今已经录得32.4%的涨幅,表现略超出泰国股市的32%涨幅.两国股市均 是年初至今全球范围内表现最好的市场. 印尼股市 在连涨三日后,今日收低0.4%.Unilever Indonesia 连续第二 天下跌,因有关获利的忧虑引发多数机构调降评级. 马来西亚股市 小涨0.2%,尾盘遭遇卖盘.泰国股市 收低0.06%.新加坡股市 收涨0.5%.越南股市上扬0.03%.(完)