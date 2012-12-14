东南亚股市: 菲律宾股市下跌1.4%,新加坡股市小涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷12月14日 - 菲律宾、印尼和马来西亚股市周五下滑交投清 淡,因市场人士逢高出售Axiata Group Bhd 和Ayala Corp <AC. PS>等股票,不过对中国数据的乐观情绪对该地区其他股市构成支撑. 菲律宾股市 下跌1.4%,在东南亚走势最差,本周录得跌幅1.5. 获利了结继续缩减菲律宾股市今年的涨幅. 马来西亚股市下跌0.05%.本周上涨2.1.新加坡股市 和泰国股 市 紧随其后,分别上涨2%和1.8%.(完) 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3168.43 11.88 +0.38 +19.73 2646.35 马来西亚 1651.98 -0.77 -0.05 +7.92 1530.73 泰国 1358.50 4.69 +0.35 +32.50 1025.32 印尼 4308.86 -11.33 -0.26 +12.74 3821.99 菲律宾 5707.11 -80.84 -1.40 +30.54 4371.96 越南 392.21 1.02 +0.26 +11.57 351.55 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。