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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 19:06 BJT

东南亚股市: 菲律宾股市下跌1.4%,新加坡股市小涨

路透曼谷12月14日 - 菲律宾、印尼和马来西亚股市周五下滑交投清
淡,因市场人士逢高出售Axiata Group Bhd 和Ayala Corp <AC.
PS>等股票,不过对中国数据的乐观情绪对该地区其他股市构成支撑.
    
    菲律宾股市 下跌1.4%,在东南亚走势最差,本周录得跌幅1.5.
    
    获利了结继续缩减菲律宾股市今年的涨幅.
    
    马来西亚股市下跌0.05%.本周上涨2.1.新加坡股市 和泰国股
市 紧随其后,分别上涨2%和1.8%.(完)
    
      
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 新加坡                  3168.43      11.88      +0.38     +19.73    2646.35
 马来西亚                1651.98      -0.77      -0.05      +7.92    1530.73
 泰国                    1358.50       4.69      +0.35     +32.50    1025.32
 印尼                    4308.86     -11.33      -0.26     +12.74    3821.99
 菲律宾                  5707.11     -80.84      -1.40     +30.54    4371.96
 越南                     392.21       1.02      +0.26     +11.57     351.55
 
 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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