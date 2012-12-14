东南亚股市: 菲律宾股市下跌1.4%,新加坡股市小涨

路透曼谷12月14日 - 菲律宾、印尼和马来西亚股市周五下滑交投清 淡,因市场人士逢高出售Axiata Group Bhd 和Ayala Corp <AC. PS>等股票,不过对中国数据的乐观情绪对该地区其他股市构成支撑. 菲律宾股市 下跌1.4%,在东南亚走势最差,本周录得跌幅1.5. 获利了结继续缩减菲律宾股市今年的涨幅. 马来西亚股市下跌0.05%.本周上涨2.1.新加坡股市 和泰国股 市 紧随其后,分别上涨2%和1.8%.(完) 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3168.43 11.88 +0.38 +19.73 2646.35 马来西亚 1651.98 -0.77 -0.05 +7.92 1530.73 泰国 1358.50 4.69 +0.35 +32.50 1025.32 印尼 4308.86 -11.33 -0.26 +12.74 3821.99 菲律宾 5707.11 -80.84 -1.40 +30.54 4371.96 越南 392.21 1.02 +0.26 +11.57 351.55 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)