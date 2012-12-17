东南亚股市: 多数收低,因美国预算不确定性削弱人气

路透曼谷12月17日 - 东南亚股市周一多数收低至持平,因美国预算不确定性削弱全球市场人 气,菲律宾股市跌至近三周低位,新加坡股市从17个月高位回落. 菲律宾股市 连续第四日下跌,收跌1.5%,进一步脱离上周初触及的纪录收盘高位5,831.5 0点.新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅,跌0.3%. 马来西亚股市跌0.2%,上周上扬2.1%,走势在该地区位居次优.马来西亚交易所称,外资卖超1,3 60万马币(林吉特)(445万美元). 印尼股市 扳回盘初跌幅,收高0.16%,盘中走势震荡.泰国股市 收涨0.04%,升越 周五的近17年高点1,358.50点.(完)