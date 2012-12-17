东南亚股市: 多数收低,因美国预算不确定性削弱人气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷12月17日 - 东南亚股市周一多数收低至持平,因美国预算不确定性削弱全球市场人 气,菲律宾股市跌至近三周低位,新加坡股市从17个月高位回落. 菲律宾股市 连续第四日下跌,收跌1.5%,进一步脱离上周初触及的纪录收盘高位5,831.5 0点.新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅,跌0.3%. 马来西亚股市跌0.2%,上周上扬2.1%,走势在该地区位居次优.马来西亚交易所称,外资卖超1,3 60万马币(林吉特)(445万美元). 印尼股市 扳回盘初跌幅,收高0.16%,盘中走势震荡.泰国股市 收涨0.04%,升越 周五的近17年高点1,358.50点.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。