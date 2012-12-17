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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 19:06 BJT

东南亚股市: 多数收低,因美国预算不确定性削弱人气

路透曼谷12月17日 - 东南亚股市周一多数收低至持平,因美国预算不确定性削弱全球市场人
气,菲律宾股市跌至近三周低位,新加坡股市从17个月高位回落.
    
    菲律宾股市 连续第四日下跌,收跌1.5%,进一步脱离上周初触及的纪录收盘高位5,831.5
0点.新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅,跌0.3%.
    
    马来西亚股市跌0.2%,上周上扬2.1%,走势在该地区位居次优.马来西亚交易所称,外资卖超1,3
60万马币(林吉特)(445万美元).
    
    印尼股市 扳回盘初跌幅,收高0.16%,盘中走势震荡.泰国股市 收涨0.04%,升越
周五的近17年高点1,358.50点.(完)

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