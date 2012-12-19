东南亚股市: 菲律宾股市创六个月来最大单日涨幅,泰股触及17年高位

路透曼谷12月19日 - 菲律宾股市周三跳涨2.1%,创六个月来最大单日涨幅,此前穆迪上调该国 银行业评级展望.泰国股市触及17年高位,全球对风险资产的偏好回暖. 银行股领涨菲律宾股市,Bank of the Philippine Islands 大涨3.2%,BDO Unibank I nc 收高2.8%.菲律宾股市 涨至5,752.39点. 年内迄今菲律宾股市涨幅达至31.6%,为东南亚表现次优的股市. 据路透对菲律宾市值超过5,000万美元的上市公司分析,券商对这些公司的意见在过去90日没 有大幅变化. 汤森路透数据显示,过去90日,菲律宾股票评级得分从2.39小幅升至2.47. 泰国股市 收在1,378.40点,为1996年2月以来最高收盘.越南股市上涨1.3%,创两个月高 位,券商维持正面看法.(完) 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3158.57 1.78 +0.06 +19.36 2646.35 马来西亚 1665.64 6.20 +0.37 +8.81 1530.73 泰国 1378.40 15.46 +1.13 +34.44 1025.32 印尼 4275.86 -25.58 -0.59 +11.88 3821.99 菲律宾 5752.39 115.80 +2.05 +31.57 4371.96 越南 398.59 5.20 +1.32 +13.38 351.55