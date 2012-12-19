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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 18:45 BJT

东南亚股市: 菲律宾股市创六个月来最大单日涨幅,泰股触及17年高位

路透曼谷12月19日 - 菲律宾股市周三跳涨2.1%,创六个月来最大单日涨幅,此前穆迪上调该国
银行业评级展望.泰国股市触及17年高位,全球对风险资产的偏好回暖.
    
    银行股领涨菲律宾股市,Bank of the Philippine Islands 大涨3.2%,BDO Unibank I
nc 收高2.8%.菲律宾股市 涨至5,752.39点.
    
    年内迄今菲律宾股市涨幅达至31.6%,为东南亚表现次优的股市.
    
    据路透对菲律宾市值超过5,000万美元的上市公司分析,券商对这些公司的意见在过去90日没
有大幅变化.
    
    汤森路透数据显示,过去90日,菲律宾股票评级得分从2.39小幅升至2.47.
    
    泰国股市 收在1,378.40点,为1996年2月以来最高收盘.越南股市上涨1.3%,创两个月高
位,券商维持正面看法.(完)    
    
      
    
                                 涨跌      当日    今年以来   2011年
                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                 
 新加坡               3158.57      1.78     +0.06    +19.36   2646.35
 马来西亚             1665.64      6.20     +0.37     +8.81   1530.73
 泰国                 1378.40     15.46     +1.13    +34.44   1025.32
 印尼                 4275.86    -25.58     -0.59    +11.88   3821.99
 菲律宾               5752.39    115.80     +2.05    +31.57   4371.96
 越南                  398.59      5.20     +1.32    +13.38    351.55

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