东南亚股市: 多数下跌,菲律宾股市本周表现出众

路透曼谷12月21日 - 菲律宾股市周五收高,本周录得涨幅,因投资者预期评级上调而增持银行 等绩优股;其他有超买迹象的市场则回落,受累于美国财政悬崖相关担忧触发卖需. 菲律宾股市 连续第四日上升,上涨0.5%,本周涨2.1%,逆转上周的1.5%跌幅.该股指收报5 ,823.94点,略低于12月11日所及前纪录收盘高位5,831.50点. 越南股市 跌0.7%,此前连涨两日至超购水平.14日相对强弱指标周五从上日的72.46降至 64.8.高于70表明市场超买. 新加坡 、马来西亚 和泰国 这些亦处于超买状态的市场走低. 马来西亚交易所称,外资周五卖超4,800万马币(林吉特)(1,517万美元),此前三日总计买超1.6 1亿马币(5,300万美元). 印尼股市 跌0.1%,连续第四日下滑.本周收低1.4%,为该地区表现最差的市场. 印尼和菲律宾市场下周一和周二休市,因适逢市场假期. 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3163.56 -11.96 -0.38 +19.54 2646.35 马来西亚 1658.85 -11.75 -0.70 +8.37 1530.73 泰国 1373.38 -4.02 -0.29 +33.95 1025.32 印尼 4250.21 -4.60 -0.11 +11.20 3821.99 菲律宾 5823.94 26.20 +0.45 +33.21 4371.96 越南 396.78 -2.90 -0.73 +12.87 351.55 (完)