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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 18:55 BJT

东南亚股市: 多数下跌,菲律宾股市本周表现出众

路透曼谷12月21日 - 菲律宾股市周五收高,本周录得涨幅,因投资者预期评级上调而增持银行
等绩优股;其他有超买迹象的市场则回落,受累于美国财政悬崖相关担忧触发卖需.
    
    菲律宾股市 连续第四日上升,上涨0.5%,本周涨2.1%,逆转上周的1.5%跌幅.该股指收报5
,823.94点,略低于12月11日所及前纪录收盘高位5,831.50点.
    
    越南股市 跌0.7%,此前连涨两日至超购水平.14日相对强弱指标周五从上日的72.46降至
64.8.高于70表明市场超买.
    
    新加坡 、马来西亚 和泰国 这些亦处于超买状态的市场走低.
    
    马来西亚交易所称,外资周五卖超4,800万马币(林吉特)(1,517万美元),此前三日总计买超1.6
1亿马币(5,300万美元).
    
    印尼股市 跌0.1%,连续第四日下滑.本周收低1.4%,为该地区表现最差的市场.
    
    印尼和菲律宾市场下周一和周二休市,因适逢市场假期.
                                        涨跌        当日      今年以来     2011年
                          最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                              
 新加坡                     3163.56      -11.96       -0.38      +19.54     2646.35
 马来西亚                   1658.85      -11.75       -0.70       +8.37     1530.73
 泰国                       1373.38       -4.02       -0.29      +33.95     1025.32
 印尼                       4250.21       -4.60       -0.11      +11.20     3821.99
 菲律宾                     5823.94       26.20       +0.45      +33.21     4371.96
 越南                        396.78       -2.90       -0.73      +12.87      351.55
 (完)

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