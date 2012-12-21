东南亚股市: 多数下跌,菲律宾股市本周表现出众

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透曼谷12月21日 - 菲律宾股市周五收高,本周录得涨幅,因投资者预期评级上调而增持银行 等绩优股;其他有超买迹象的市场则回落,受累于美国财政悬崖相关担忧触发卖需. 菲律宾股市 连续第四日上升,上涨0.5%,本周涨2.1%,逆转上周的1.5%跌幅.该股指收报5 ,823.94点,略低于12月11日所及前纪录收盘高位5,831.50点. 越南股市 跌0.7%,此前连涨两日至超购水平.14日相对强弱指标周五从上日的72.46降至 64.8.高于70表明市场超买. 新加坡 、马来西亚 和泰国 这些亦处于超买状态的市场走低. 马来西亚交易所称,外资周五卖超4,800万马币(林吉特)(1,517万美元),此前三日总计买超1.6 1亿马币(5,300万美元). 印尼股市 跌0.1%,连续第四日下滑.本周收低1.4%,为该地区表现最差的市场. 印尼和菲律宾市场下周一和周二休市,因适逢市场假期. 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3163.56 -11.96 -0.38 +19.54 2646.35 马来西亚 1658.85 -11.75 -0.70 +8.37 1530.73 泰国 1373.38 -4.02 -0.29 +33.95 1025.32 印尼 4250.21 -4.60 -0.11 +11.20 3821.99 菲律宾 5823.94 26.20 +0.45 +33.21 4371.96 越南 396.78 -2.90 -0.73 +12.87 351.55 (完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即