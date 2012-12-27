东南亚股市: 大多收高,基金买兴助泰国股市收在1,400点附近

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透曼谷12月27日 - 东南亚股市周四在迟滞交投中小幅上涨,谨慎关 注美国财政悬崖解决方案,但菲律宾股市逆势收跌,因近期上涨的大盘股下 挫. 菲律宾股市 跌0.65%,收报5,794.89点,中止连续五个交易日的 升势,周三股指曾创出记录收盘高位5,832.83点. 泰国股市 涨1.1%,收在1,400点关口附近,受助于股票基金的旺 盛买盘. 越南股市 连涨第四天,今日升近1%至逾四个月最高收位. 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3183.93 3.12 +0.10 +20.31 2646.35 马来西亚 1674.16 2.58 +0.15 +9.37 1530.73 泰国 1397.19 14.96 +1.08 +36.27 1025.32 印尼 4281.86 6.77 +0.16 +12.03 3821.99 菲律宾 5794.89 -37.94 -0.65 +32.55 4371.96 越南 409.97 3.87 +0.95 +16.62 351.55 (完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI