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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 18:31 BJT

东南亚股市: 大多收高,基金买兴助泰国股市收在1,400点附近

路透曼谷12月27日 - 东南亚股市周四在迟滞交投中小幅上涨,谨慎关
注美国财政悬崖解决方案,但菲律宾股市逆势收跌,因近期上涨的大盘股下
挫.
    
    菲律宾股市 跌0.65%,收报5,794.89点,中止连续五个交易日的
升势,周三股指曾创出记录收盘高位5,832.83点.
    
    泰国股市 涨1.1%,收在1,400点关口附近,受助于股票基金的旺
盛买盘.
    
    越南股市 连涨第四天,今日升近1%至逾四个月最高收位.
        
                                      涨跌       当日     今年以来    2011年
                         最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 新加坡                    3183.93       3.12      +0.10     +20.31    2646.35
 马来西亚                  1674.16       2.58      +0.15      +9.37    1530.73
 泰国                      1397.19      14.96      +1.08     +36.27    1025.32
 印尼                      4281.86       6.77      +0.16     +12.03    3821.99
 菲律宾                    5794.89     -37.94      -0.65     +32.55    4371.96
 越南                       409.97       3.87      +0.95     +16.62     351.55
 (完)

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