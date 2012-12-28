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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 19:12 BJT

东南亚股市: 多数全年收涨,泰国与菲律宾股市涨幅居前

路透曼谷12月28日 - 东南亚股市周五多数收高.因新年假期将至,市场交投清淡.菲律宾
股市今年收盘接近纪录高位,因投资者对该国经济增长感到乐观.不过泰国股市因尾盘卖压,
脱离重要的1,400点关口.
    
    泰国指标股指SET指数 收跌0.4%,报1,391.93点,盘中一度触及1,402.86.该股指
周四触及17年收盘高位1,397.19点.
    
    泰股收跌,因国内投资者尾盘时对PTT Pcl 和Advanced Info Service Pcl<ADVA
.BK>等大盘股的涨势进行获利了结.
    
    泰国证交所称,周五外资买入16亿泰铢(5,219万美元)股票.
    
    该指数今年仍上涨36%,在东南亚股市中表现最好,高于菲律宾股市 录得的33%的涨
幅.泰国和菲律宾股市今年的表现在全球居前.
    
    印尼股市今年上涨13%,至4,316.69点.越南股市VN Index
 今年收于逾四个月高位.
    
    菲律宾、泰国、印尼和越南股市因新年假期,将自12月31日至1月1日休市,新加坡和马来
西亚股市将在1月1日休市.(完)
    
  
                                    涨跌       当日     今年以来    2011年
                       最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                       
 新加坡                  3191.80       7.87      +0.25     +20.61    2646.35
 马来西亚                1681.33       7.17      +0.43      +9.84    1530.73
 泰国                    1391.93      -5.26      -0.38     +35.76    1025.32
 印尼                    4316.69      34.83      +0.81     +12.94    3821.99
 菲律宾                  5812.73      17.84      +0.31     +32.95    4371.96
 越南                     413.73       3.76      +0.92     +17.69     351.55
 

 (编译 李春喜; 审校 田建华)

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