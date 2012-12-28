东南亚股市: 多数全年收涨,泰国与菲律宾股市涨幅居前

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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路透曼谷12月28日 - 东南亚股市周五多数收高.因新年假期将至,市场交投清淡.菲律宾 股市今年收盘接近纪录高位,因投资者对该国经济增长感到乐观.不过泰国股市因尾盘卖压, 脱离重要的1,400点关口. 泰国指标股指SET指数 收跌0.4%,报1,391.93点,盘中一度触及1,402.86.该股指 周四触及17年收盘高位1,397.19点. 泰股收跌,因国内投资者尾盘时对PTT Pcl 和Advanced Info Service Pcl<ADVA .BK>等大盘股的涨势进行获利了结. 泰国证交所称,周五外资买入16亿泰铢(5,219万美元)股票. 该指数今年仍上涨36%,在东南亚股市中表现最好,高于菲律宾股市 录得的33%的涨 幅.泰国和菲律宾股市今年的表现在全球居前. 印尼股市今年上涨13%,至4,316.69点.越南股市VN Index 今年收于逾四个月高位. 菲律宾、泰国、印尼和越南股市因新年假期,将自12月31日至1月1日休市,新加坡和马来 西亚股市将在1月1日休市.(完) 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3191.80 7.87 +0.25 +20.61 2646.35 马来西亚 1681.33 7.17 +0.43 +9.84 1530.73 泰国 1391.93 -5.26 -0.38 +35.76 1025.32 印尼 4316.69 34.83 +0.81 +12.94 3821.99 菲律宾 5812.73 17.84 +0.31 +32.95 4371.96 越南 413.73 3.76 +0.92 +17.69 351.55 (编译 李春喜; 审校 田建华)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)