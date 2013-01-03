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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 19:16 BJT

东南亚股市: 印尼股市创历史收盘高位,其他市场亦涨

上交易日     当日     今年以来    2012年
                       最新报价     收盘       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                       
 新加坡                  3224.80    3201.74      +0.72      +1.82    3167.08
 马来西亚                1692.65    1674.72      +1.07      +0.22    1688.95
 泰国                    1408.41    1407.45      +0.07      +1.18    1391.93
 印尼                    4399.26    4346.47      +1.21      +1.91    4316.69
 菲律宾                  5934.05    5860.99      +1.25      +2.09    5812.73
 越南                     419.27     418.35      +0.02      +1.34     413.73
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