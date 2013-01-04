东南亚股市: 大多震荡收高,受消费类和银行股买盘提振

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
上交易日 当日 2012年 今年以来
最新报价 收盘 涨跌% 收市价 涨跌%
新加坡 3225.22 3224.80 +0.01 3167.08 +1.84
马来西亚 1692.58 1692.65 0.00 1688.95 +0.21
泰国 1416.66 1408.41 +0.59 1391.93 +1.78
印尼 4410.02 4399.26 +0.24 4316.69 +2.16
菲律宾 5971.45 5934.05 +0.63 5812.73 +2.73
越南 426.06 419.27 +1.62 413.73 +2.98
(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。