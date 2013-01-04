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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 19:23 BJT

东南亚股市: 大多震荡收高,受消费类和银行股买盘提振

上交易日 当日 2012年 今年以来

最新报价 收盘 涨跌% 收市价 涨跌%

新加坡 3225.22 3224.80 +0.01 3167.08 +1.84

马来西亚 1692.58 1692.65 0.00 1688.95 +0.21

泰国 1416.66 1408.41 +0.59 1391.93 +1.78

印尼 4410.02 4399.26 +0.24 4316.69 +2.16

菲律宾 5971.45 5934.05 +0.63 5812.73 +2.73

越南 426.06 419.27 +1.62 413.73 +2.98

(完)

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