东南亚股市: 大多震荡收高,受消费类和银行股买盘提振

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加

路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。