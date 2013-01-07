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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 18:43 BJT

东南亚股市: 多数收高,菲律宾股市再创纪录新高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      425.94       1.26      +0.30      +0.43     424.10
 新加坡                                 3218.26      -6.96      -0.22      +1.62    3167.08
 马来西亚                               1694.16       1.58      +0.09      +0.31    1688.95
 泰国                                   1415.32      -1.34      -0.09      +1.68    1391.93
 印尼                                   4392.38     -17.64      -0.40      +1.75    4316.69
 菲律宾                                 6044.91      73.46      +1.23      +3.99    5812.73
 越南                                    434.19       8.13      +1.91      +4.95     413.73
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