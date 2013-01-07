东南亚股市: 多数收高,菲律宾股市再创纪录新高

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 425.94 1.26 +0.30 +0.43 424.10 新加坡 3218.26 -6.96 -0.22 +1.62 3167.08 马来西亚 1694.16 1.58 +0.09 +0.31 1688.95 泰国 1415.32 -1.34 -0.09 +1.68 1391.93 印尼 4392.38 -17.64 -0.40 +1.75 4316.69 菲律宾 6044.91 73.46 +1.23 +3.99 5812.73 越南 434.19 8.13 +1.91 +4.95 413.73
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。