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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 18:46 BJT

东南亚股市: 新加坡股市创一周收盘低位,菲律宾股市刷新纪录高位

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         426.26        0.11       +0.03       +0.51      424.10
 新加坡                                    3205.52      -12.74       -0.40       +1.21     3167.08
 马来西亚                                  1688.91       -5.25       -0.31       -0.00     1688.95
 泰国                                      1417.33        2.01       +0.14       +1.82     1391.93
 印尼                                      4397.55        5.17       +0.12       +1.87     4316.69
 菲律宾                                    6048.90        3.99       +0.07       +4.06     5812.73
 越南                                       447.16       12.97       +2.99       +8.08      413.73
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