东南亚股市: 新加坡股市创一周收盘低位,菲律宾股市刷新纪录高位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.26 0.11 +0.03 +0.51 424.10 新加坡 3205.52 -12.74 -0.40 +1.21 3167.08 马来西亚 1688.91 -5.25 -0.31 -0.00 1688.95 泰国 1417.33 2.01 +0.14 +1.82 1391.93 印尼 4397.55 5.17 +0.12 +1.87 4316.69 菲律宾 6048.90 3.99 +0.07 +4.06 5812.73 越南 447.16 12.97 +2.99 +8.08 413.73
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选