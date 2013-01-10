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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:50 BJT

东南亚股市: 多数收低,资金外流疑虑冲击印尼股市

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      426.30      -1.64      -0.38      +0.52     424.10
 新加坡                                 3226.25       5.84      +0.18      +1.87    3167.08
 马来西亚                               1684.57      -5.36      -0.32      -0.26    1688.95
 泰国                                   1405.99     -17.47      -1.23      +1.01    1391.93
 印尼                                   4317.37     -45.56      -1.04      +0.02    4316.69
 菲律宾                                 6018.57     -72.61      -1.19      +3.54    5812.73
 越南                                    460.12      11.35      +2.53     +11.21     413.73
 (完)

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