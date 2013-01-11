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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 18:48 BJT

东南亚股市: 印尼股市本周领跌,越南股市表现亮眼

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      428.14       1.86      +0.44      +0.95     424.10
 新加坡                                 3216.50      -9.75      -0.30      +1.56    3167.08
 马来西亚                               1682.70      -1.87      -0.11      -0.37    1688.95
 泰国                                   1412.06       6.07      +0.43      +1.45    1391.93
 印尼                                   4305.91     -11.45      -0.27      -0.25    4316.69
 菲律宾                                 6051.75      33.18      +0.55      +4.11    5812.73
 越南                                    462.69       2.57      +0.56     +11.83     413.73
 (完)
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