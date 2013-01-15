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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 18:39 BJT

东南亚股市: 印尼股市涨至逾一周高点,菲律宾与泰国股市下跌

涨跌     当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                              
 汤森路透东南亚指                    429.35     -0.45    -0.10     +1.24    424.10
 数                                                                       
 新加坡                             3196.07    -10.52    -0.33     +0.92   3167.08
 马来西亚                           1685.89      1.26    +0.07     -0.18   1688.95
 泰国                               1422.86     -2.21    -0.16     +2.22   1391.93
 印尼                               4400.82     18.33    +0.42     +1.95   4316.69
 菲律宾                             6087.67     -6.23    -0.10     +4.73   5812.73
 越南                                461.42      2.45    +0.53    +11.53    413.73
 
(完)

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