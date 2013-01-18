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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 19:28 BJT

东南亚股市: 印尼股市创纪录高点,泰国股市触及17年半新高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      433.10       3.57      +0.83      +2.12     424.10
 新加坡                                 3211.22      16.12      +0.50      +1.39    3167.08
 马来西亚                               1676.44      -4.65      -0.28      -0.74    1688.95
 泰国                                   1434.44      13.49      +0.95      +3.05    1391.93
 印尼                                   4465.48      67.10      +1.53      +3.45    4316.69
 菲律宾                                 6139.21      67.03      +1.10      +5.62    5812.73
 越南                                    454.16      -2.60      -0.57      +9.77     413.73
 (完)
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