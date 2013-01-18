东南亚股市: 印尼股市创纪录高点,泰国股市触及17年半新高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 433.10 3.57 +0.83 +2.12 424.10 新加坡 3211.22 16.12 +0.50 +1.39 3167.08 马来西亚 1676.44 -4.65 -0.28 -0.74 1688.95 泰国 1434.44 13.49 +0.95 +3.05 1391.93 印尼 4465.48 67.10 +1.53 +3.45 4316.69 菲律宾 6139.21 67.03 +1.10 +5.62 5812.73 越南 454.16 -2.60 -0.57 +9.77 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。