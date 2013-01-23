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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 18:53 BJT

东南亚股市: 多数收涨,投资者在财报季选择性入手

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      433.03       2.30      +0.53      +2.11     424.10
 新加坡                                 3231.23      11.37      +0.35      +2.03    3167.08
 马来西亚                               1635.25       6.59      +0.40      -3.18    1688.95
 泰国                                   1439.20       5.11      +0.36      +3.40    1391.93
 印尼                                   4418.73       2.18      +0.05      +2.36    4316.69
 菲律宾                                 6092.53     -12.37      -0.20      +4.81    5812.73
 越南                                    443.37       0.52      +0.12      +7.16     413.73
 (完)

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