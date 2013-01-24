版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 18:48 BJT

东南亚股市: 走坚,大盘股带领新加坡股市涨至两年高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                    最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                    
 汤森路透东南亚指                      433.28       0.28      +0.06      +2.16     424.10
 数                                                                             
 新加坡                               3248.39      17.16      +0.53      +2.57    3167.08
 泰国                                 1449.09       9.89      +0.69      +4.11    1391.93
 菲律宾                               6117.27      24.74      +0.41      +5.24    5812.73
 越南                                  452.40       9.03      +2.04      +9.35     413.73
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐