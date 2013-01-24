东南亚股市: 走坚,大盘股带领新加坡股市涨至两年高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 433.28 0.28 +0.06 +2.16 424.10 数 新加坡 3248.39 17.16 +0.53 +2.57 3167.08 泰国 1449.09 9.89 +0.69 +4.11 1391.93 菲律宾 6117.27 24.74 +0.41 +5.24 5812.73 越南 452.40 9.03 +2.04 +9.35 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。