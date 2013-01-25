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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:24 BJT

东南亚股市: 菲律宾股市接近纪录高位,泰国股市受银行股买盘提振

新加坡海峡时报指数 收涨0.6%,至3,269.31点,触及逾两年来最高收位.马来西亚股市<.K
LSE>收升0.11%,但本周下跌2.3%,为该地区表现最差,因该国即将进行的大选引发担忧所致.
    
    越南股市 跳涨3.5%,将本周涨幅扩大至3.1%,表现领先于该地区其他股市. 
   
                                                涨跌       当日     今年以来    2012年
                                   最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                   
 汤森路透东南亚指                     434.08       0.80      +0.18      +2.35     424.10
 数                                                                            
 新加坡                              3269.31      20.92      +0.64      +3.23    3167.08
 马来西亚                            1637.13       1.88      +0.11      -3.07    1688.95
 泰国                                1461.41      12.32      +0.85      +4.99    1391.93
 印尼                                4437.60      18.87      +0.43      +2.80    4316.69
 菲律宾                              6167.64      50.37      +0.82      +6.11    5812.73
 越南                                 468.09      15.69      +3.47     +13.14     413.73
  （完）
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