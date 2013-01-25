东南亚股市: 菲律宾股市接近纪录高位,泰国股市受银行股买盘提振

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
新加坡海峡时报指数 收涨0.6%,至3,269.31点,触及逾两年来最高收位.马来西亚股市<.K LSE>收升0.11%,但本周下跌2.3%,为该地区表现最差,因该国即将进行的大选引发担忧所致. 越南股市 跳涨3.5%,将本周涨幅扩大至3.1%,表现领先于该地区其他股市. 涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 434.08 0.80 +0.18 +2.35 424.10 数 新加坡 3269.31 20.92 +0.64 +3.23 3167.08 马来西亚 1637.13 1.88 +0.11 -3.07 1688.95 泰国 1461.41 12.32 +0.85 +4.99 1391.93 印尼 4437.60 18.87 +0.43 +2.80 4316.69 菲律宾 6167.64 50.37 +0.82 +6.11 5812.73 越南 468.09 15.69 +3.47 +13.14 413.73 （完）
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。