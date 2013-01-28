东南亚股市: 多数收高,菲律宾股市接近纪录高点而泰国股市创18年高位

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 433.97 0.16 +0.04 +2.33 424.10 新加坡 3273.91 4.60 +0.14 +3.37 3167.08 泰国 1472.05 10.64 +0.73 +5.76 1391.93 印尼 4416.94 -20.66 -0.47 +2.32 4316.69 菲律宾 6192.42 24.78 +0.40 +6.53 5812.73 越南 479.60 11.51 +2.46 +15.92 413.73 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。