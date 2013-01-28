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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 18:47 BJT

东南亚股市: 多数收高,菲律宾股市接近纪录高点而泰国股市创18年高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      433.97       0.16      +0.04      +2.33     424.10
 新加坡                                 3273.91       4.60      +0.14      +3.37    3167.08
 泰国                                   1472.05      10.64      +0.73      +5.76    1391.93
 印尼                                   4416.94     -20.66      -0.47      +2.32    4316.69
 菲律宾                                 6192.42      24.78      +0.40      +6.53    5812.73
 越南                                    479.60      11.51      +2.46     +15.92     413.73
 (完)
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