东南亚股市: 菲律宾股市创收盘新高,海外资金流入亚洲

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 434.01 -0.08 -0.02 +2.34 424.10 新加坡 3259.75 -14.16 -0.43 +2.93 3167.08 马来西亚 1637.34 0.21 +0.01 -3.06 1688.95 泰国 1478.77 6.72 +0.46 +6.24 1391.93 印尼 4439.03 22.09 +0.50 +2.83 4316.69 菲律宾 6234.73 42.31 +0.68 +7.26 5812.73 越南 484.01 4.41 +0.92 +16.99 413.73 (完)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。