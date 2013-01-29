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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 19:04 BJT

东南亚股市: 菲律宾股市创收盘新高,海外资金流入亚洲

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      434.01      -0.08      -0.02      +2.34     424.10
 新加坡                                 3259.75     -14.16      -0.43      +2.93    3167.08
 马来西亚                               1637.34       0.21      +0.01      -3.06    1688.95
 泰国                                   1478.77       6.72      +0.46      +6.24    1391.93
 印尼                                   4439.03      22.09      +0.50      +2.83    4316.69
 菲律宾                                 6234.73      42.31      +0.68      +7.26    5812.73
 越南                                    484.01       4.41      +0.92     +16.99     413.73
 (完)

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