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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 19:10 BJT

东南亚股市: 多数市场回落,尽管外资强势流入

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      431.86      -3.72      -0.86      +1.83     424.10
 新加坡                                 3282.66      -3.24      -0.10      +3.65    3167.08
 马来西亚                               1627.55      -0.18      -0.01      -3.64    1688.95
 泰国                                   1474.20     -16.62      -1.11      +5.91    1391.93
 印尼                                   4453.70       0.73      +0.02      +3.17    4316.69
 菲律宾                                 6242.74     -28.49      -0.45      +7.40    5812.73
 越南                                    479.79      -7.81      -1.60     +15.97     413.73
 (完)

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