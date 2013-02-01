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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 19:37 BJT

东南亚股市: 上涨,菲律宾和印尼股市触及收盘纪录新高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      436.07       4.25      +0.98      +2.82     424.10
 新加坡                                 3291.14       8.48      +0.26      +3.92    3167.08
 泰国                                   1499.22      25.02      +1.70      +7.71    1391.93
 印尼                                   4481.63      27.93      +0.63      +3.82    4316.69
 菲律宾                                 6318.61      75.87      +1.22      +8.70    5812.73
 越南                                    483.42       3.63      +0.76     +16.84     413.73
 (完)
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