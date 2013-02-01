东南亚股市: 上涨,菲律宾和印尼股市触及收盘纪录新高

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 436.07 4.25 +0.98 +2.82 424.10 新加坡 3291.14 8.48 +0.26 +3.92 3167.08 泰国 1499.22 25.02 +1.70 +7.71 1391.93 印尼 4481.63 27.93 +0.63 +3.82 4316.69 菲律宾 6318.61 75.87 +1.22 +8.70 5812.73 越南 483.42 3.63 +0.76 +16.84 413.73 (完)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称