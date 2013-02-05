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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 18:57 BJT

东南亚股市: 多数收低,印尼公布疲弱GDP后股市脱离纪录高点

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      437.79      -1.88      -0.43      +3.23     424.10
 新加坡                                 3272.66     -24.71      -0.75      +3.33    3167.08
 马来西亚                               1633.35      -1.20      -0.07      -3.29    1688.95
 泰国                                   1505.72      -0.65      -0.04      +8.17    1391.93
 印尼                                   4479.44     -11.12      -0.25      +3.77    4316.69
 菲律宾                                 6470.49      34.51      +0.54     +11.32    5812.73
 越南                                    477.36      -5.02      -1.04     +15.38     413.73
 (完)
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